Fluminense de Marcão faz trinca que nem Odair conseguiu no Brasileirão

Desde a saída de Odair Hellmann em dezembro de 2020 e a confirmação de Marcão como treinador do Fluminense até o fim da temporada, muitos viram com desconfiança a sequência do time carioca. Dentro de campo, no entanto, o time vem mostrando qualidade em um momento delicado da competição.

Com a vitória desta quarta (3) por 1x0 sobre o Bahia, o clube das Laranjeiras chega a sua terceira vitória consecutiva, na quinta partida seguida sem perder. Os pontos conquistados deixam o Flu ainda mais perto de uma vaga para a Libertadores, grande objetivo do time na temporada.

A sequência de três vitórias é a primeira de Marcão como treinador do Flu (ele chegou a dirigir o time em outras ocasiões como interino), e supera inclusive os resultados de Odair Hellmann, que passou pouco menos de um ano no comando do time carioca, antes de assumir o Al Wasl dos Emirados Árabes.

A trinca coloca o time carioca na quinta posição com 56 pontos conquistados. Em uma temporada atípica, o Brasileirão 2020 pode classificar até o oito colocado para a Libertadores, considerando as vagas de Palmeiras (pelo título da Libertadores) e uma possível conquista do Grêmio da Copa do Brasil, na final contra o próprio Palmeiras.

Com quatro partidas para o fim da competição, o Fluminense só depende de si para conquistar uma vaga para a competição continental. Os próximos rivais são Atlético-MG (em casa), Ceará (fora de casa), Santos (fora de casa) e Fortaleza (em casa).