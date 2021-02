Fluminense e Grêmio encerram Brasileirão com dúvida sobre Pré-Libertadores

As oito equipes brasileiras classificadas para a Libertadores 2021 já estão definidas. Com o término do Brasileirão nesta quinta-feira, os quatro classificados para a fase de grupos via Campeonato Brasileiro já sabem que terão um tempo para se preparar para a competição. No entanto, um dos classificados para a pré-Libertadores só sabe se joga contra o Ayacucho, do Peru, na véspera da primeira partida.

Fluminense e Grêmio ainda podem se garantir na fase de grupos da Libertadores e essa definição está diretamente ligada à final da Copa do Brasil. Os gremistas disputam o título do torneio mata-mata com o Palmeiras e quem for campeão define o time que vai para as preliminares da competição continental.

Confira os cenários possíveis:

Fluminense disputa a pré-Libertadores se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil;

Grêmio disputa a pré-Libertadores se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil.

O Tricolor das Laranjeiras terá que torcer para o Palmeiras vencer a Copa do Brasil para escapar da pré-Libertadores. Isso porque o Alviverde já tem vaga na fase de grupos da competiçao sul-americana porque foi campeão da última edição. Assim, a vaga que ganharia pelo título do torneio mata-mata seria herdada pelo quinto colocado do Brasileirão, que é justamente o Fluminense.

Em caso de título gremista, os gaúchos ficam com a vaga direta para a fase de grupos e o Fluminense se junta ao Santos na disputa da pré-Libertadores.

O problema para ambas as equipes é que o time que joga a fase preliminar será conhecido apenas no dia 7 de março (domingo), data do segundo jogo da final da Copa do Brasil, sendo que o primeiro jogo da pré-Libertadores será já no dia 9 de março (terça-feira).

O adversário nesta fase, independente de qual dos dois brasileiros se classificar, será o Ayacucho. A boa notícia é que o primeiro jogo é no Brasil, ou seja, não haverá necessidade de uma viagem para o interior do Peru de última hora.

Ambos os times não terão descanso. O Grêmio, por estar na decisão da Copa do Brasil, não terá descanso nos próximos dias. Mas com a possibilidade de jogar a pré-Libertadores, o Fluminense também não dará descanso para seus atletas. Com a incerteza sobre o futuro, os jogadores terão folga de somente quatro dias e já voltam a trabalhar, desta vez sob o comando de Roger Machado, novo comandante do time.

Além do Palmeiras, os outros times brasileiros classificados para a fase de grupos da Libertadores 2021 são: Flamengo, Internacional, Atlético-MG e São Paulo.