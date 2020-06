Fluminense na quarta divisão inglesa?

Uma cena na quarta divisão da Inglaterra causou estranheza: uma bandeira do Fluminense ajudava a preencher a vazia arquibancada do Saint James Park, casa do Exeter City. Mas qual a relação entre o Tricolor das Laranjeiras e o modesto time inglês?

A relação, na verdade, vai além do Fluminense. O Exeter City faz parte da história do futebol brasileiro. Há cerca 106 anos, o time inglês foi o adversário do primeiro jogo da seleção. Em 21 de julho de 1914, o Brasil venceu o Exeter por 2 a 0 no Estádio das Laranjeiras.

Pelo fato do jogo ter sido na histórica casa do Fluminense, os dois times desenvolveram uma relação histórica, que o é muito valorizada pelo Exeter City até hoje.

A bandeira que apareceu na transmissão do duelo entre Exeter e Colchester, pela quarta divisão, é usada em todos os jogos do Exeter City e parece que trouxe sorte. O time venceu o Colchester por 3 a 1 e se classificou para a final da quarta divisão inglesa e enfrentará o Northampton Town no lendário Wembley.

Fluminense x Exeter City

Por conta desta ligação histórica, Fluminense e Exeter City já se enfrentaram em alguns jogos festivos e amistosos.

Em 2014, o Exeter City veio ao Brasil para um jogo comemorativo contra o Tricolor das Laranjeiras pelos 100 anos da seleção. O time carioca utilizou os jogadores do sub-23 naquela partida. Entre os jovens, estavam Gerson, hoje no Flamengo, e Gustavo Scarpa, meio-campista do Palmeiras.

Mesmo apenas um amistoso, diversos torcedores ingleses estiveram presentes nas Laranjeiras para prestigiar a partida, histórica para o Exeter.

No ano seguinte, foi a vez do Fluminense viajar até a Inglaterra para visitar o pequeno time. Naquela oportunidade, os cariocas venceram por 2 a 0. O jogo marcou a estreia de um uniforme do Exeter em homenagem ao Tricolor das Laranjeiras.

Vale lembrar que o Fluminense vive a indefinição sobre o retorno de suas partidas no Campeonato Carioca. O Tricolor das Laranjeiras é contra jogos até, pelo menos, o mês de julho.