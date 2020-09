Fluminense reduz valor e prepara saída de Marcos Paulo

O Fluminense está preparado para vender Marcos Paulo ainda neste mercado de verão europeu, cujo fechamento foi esticado até 5 de outubro. A Goal apurou que o clube carioca espera por um encaixe financeiro de aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) com a transferência.

No ano passado, quando o jovem atacante ganhou destaque na equipe profissional, tendo feito seis gols em 35 jogos oficiais, o Tricolor sonhava com uma venda de 17 milhões de euros (R$ 108 milhões). Mais recentemente, antes da pandemia mundial do novo coronavírus, o preço caiu para 15 milhões de euros (R$ 95 milhões).

Visto que Marcos Paulo tem vínculo válido apenas até junho de 2021, podendo então assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, os cariocas resolveram reduzir em mais 5 milhões de euros a nova pedida. Não querem correr o risco de perder o jogador de 19 anos de graça.

Dono de 100% dos direitos econômicos do lusobrasileiro, que, inclusive, defendeu a seleção portuguesa sub-19 na última edição do Torneio de Toulon, o Fluminense, assim que vier a concretizar uma negociação, vai ter que, segundo Portal da Transparência do próprio clube, repassar 20% aos representantes do jogador e 10% ao atleta.

Marcos Paulo, cuja multa rescisória está estabelecida em 45 milhões de euros (R$ 285 milhões), passou a receber nos últimos dias algumas sondagens mais concretas do futebol da Europa. Internamente, os dirigentes tricolores acreditam que vão receber muito em breve pelo menos uma oferta do exterior.

No início do ano, vale lembrar, o Fluminense chegou a recusar pelo menos duas proposta de compra pelo promissor atacante, sendo uma do CSKA, da Rússia, e outra do Red Bull Bragantino, além de uma tentativa de empréstimo, a pedido do West Ham, da Inglaterra.