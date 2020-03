Fluminense adota restrições devido ao coronavírus

Em nota oficial, o Fluminense anunciou nesta segunda-feira algumas restrições nas atividades do clube com o objetivo de minimizar os riscos de propagação do coronavírus.

As medidas valem apenas para a sede social, nas Laranjeiras. Enquanto isso, os membros do futebol profissional, das categorias de base e do futebol feminino dependem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tem reunião nesta segunda sobre o futuro de suas competições.

A nota do Fluminense:

De acordo com as orientações dos órgãos competentes nas esferas municipal, estadual e federal, o Fluminense Football Club tomará medidas mais restritivas para se previnir do COVID-19:

- A partir de terça-feira, dia 17/03, o clube estará totalmente fechado por um período inicial de 15 dias.

- Apenas estarão presentes na sede do clube, em Laranjeiras, os funcionários estritamente fundamentais para a realização de cada função. Os demais, trabalharão em sistema de home office ou serão dispensados de seu trabalho durante esse período.

- Todas as atividades de Esportes Olímpicos estão suspensas durante esse período.