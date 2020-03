Foco, persistência e fé: Atlético derruba atual campeão da Champions

O Liverpool entrou em campo confiante, mas sem soberba, já que precisava de apenas um gol para levar a partida para a prorrogação e além disso, contava com a força de Anfield e de toda sua torcida. O estádio 'red' está acostumado com noites históricas, principalmente na Champions League, mas desta vez, a história foi diferente. E veio da pior forma.

Nem a forte chuva foi capaz de esfriar o clima da partida, que foi tenso desde os primeiros minutos - precisamente 13 segundos - de jogo, até o último suspiro do segundo tempo da prórroga. Foi dolorido, foi bonito, foi emocionante e foi histórico.

A equipe inglesa conseguiu fazer o dever de casa no tempo regulamentar com um gol de Wijnaldum e levar a partida adiante. Chamberlain lançou a bola na medida para o volante holandês que de cabeça, abriu o placar.

É verdade que os donos da casa não saíram muito forte no início, mas foram pegando o ritmo ao longo da partida. A cera do Atlético no primeiro tempo chamou para o jogo um Liverpool que cresceu e não parou de pressionar. Ambos os goleiros foram os grandes protagonistas da noite. Um no sentido positivo e outro no negativo.

Grande parcela desta classificação do time espanhol, deve-se a Jan Oblak, que salvou seu clube em várias - várias - ocasiões. Os 'reds' pressionaram muito com seu temido trio ofensivo, Mané, Salah e Firmino, além de Chamberlain, mas Oblak parecia ter 3 metros de altura...e largura.

O Atlético chegava timidamente no ataque com João Félix, mas nenhuma chance era realmente clara de gol. Sentindo a necessidade de uma maior potência no ataque, Simeone fez a grande movida da partida. Um jogada de mestre. Tirou Diego Costa, que saiu esbravejando de campo, e colocou Marcos Llorente. Mal sabia o hispano-brasileiro que estava dando passagem para o herói da classificação 'colchonera'. O mesmo que o trouxe momentos de fúria, seria o que, minutos mais tarde, o traria sorrisos e sentimento de alívio.

Mané estava insaciável e quase marca duas vezes de bicicleta, mas por sorte do Atlético, a bola foi para fora em ambas as tentativas. Saúl ainda marcou de cabeça no tempo normal, mas para o alívio da equipe inglesa, o bandeira pegou posição irregular e o anulou.

O time de Klopp foi para a prorrogação cheio de gás e pressionou ainda mais, até que essa pressão surtiu efeito e os 'reds' marcaram o segundo com Firmino. O brasileiro, que quase marcou em uma jogada anterior, mandou a bola na trave, e na segunda tentativa, empurrou com o pé direito. Era o gol da virada, o gol que estava levando o time inglês às quartas da competição, o gol que incendiava Anfield.

No entanto, a alegria inglesa durou pouco. Apenas três minutos depois, Adrián apareceu para o jogo. O arqueiro do Liverpool saiu mal e a bola foi parar justo nos pés de João Felix, que teve tempo de matar e tocar para Llorente diminuir. Falha fatal do goleiro reserva dos 'reds' que substituía Alisson, por causa de uma lesão no quadril.

O placar provisório de 2-1 já estava colocando o Atlético na próxima fase pelo critério do gol fora, mas para que não ficasse nenhuma dúvida, os colchoneros ainda fizeram mais dois para ter certeza de que os de Klopp não se levantariam mais das cinzas.

Os donos da casa permitiram a virada de um Atlético de Madrid valente com toda a união e luta de um time de Simeone que estamos bastante habituados. Llorente recebeu na entrada da área e marcou o seu segundo da noite. Neste momento, o Liverpool, completamente abatido, precisava fazer dois gols de diferença.

Sem dó nem piedade, os espanhóis fizeram o terceiro com Morata, que tinha acabado de entrar, em uma jogada que saiu da genialidade de Llorente, na qual colocou o camisa 9 em ótima posição para subir sozinho e deixar o seu. Com o placar de 2-3, os colchoneros eliminam o Liverpool e vão às quartas de final do campeonato.

O atual campeão da Champions se ajoelha aos pés do Atlético de Madrid... duas vezes!