Foden: "Precisamos muito do Gabriel Jesus e de todos os outros"

O Manchester City empatou com o West Ham por 1 a 1 em partida válida pela sétima rodada da Premier League 2020/2021. O resultado manteve a equipe de Guardiola na parte central da classificação.

Os destaques na escalação foram a presença de De Bruyne no banco de reservas após retorno de lesão e a terceira vez seguida com Agüero entre os titulares, também vindo de problemas físicos.

Apesar dos retornos, Pep Guardiola segue com problemas no departamento médico, como o atacante brasileiro Gabriel Jesus.

Após a partida, Phil Foden concedeu entrevista coletiva e falou sobre as ausências importantes da equipe. Confira no vídeo acima o depoimento do dono do gol do City.

O empate deste fim de semana deixou os dois times ficam com oito pontos, mas o West Ham (12º colocado) tem seis jogos disputados, enquanto o Manchester City (13º) jogou apenas cinco vezes.

No próximo sábado, o time de Pep Guardiola visita o Sheffield pela sétima rodada. Um dia depois, a equipe treinada por David Moyes sai de casa para enfrentar o Liverpool