"Foi duro ouvir que o Barça não contava comigo, fui desprezado", diz Suárez

Luis Suárez é um dos grades protagonistas da temporada. O seu Atlético de Madrid é o líder de LaLiga e o uruguaio é o artilheiro da competição.

Essa é a sua primeira temporada com a camisa 'rojiblanca' após uma saída traumática do Camp Nou. Um tema que, apesar dos meses, continua sendo duro para o 'charrúa'.

"Koeman me ligou e disse que não contava comigo. Me disseram para não ir treinar, e eu disse que enquanto tivesse contrato iria treinar. O clube não me deu nenhuma explicação, só me disseram que era uma decisão do treinador", explicou o atacante em entrevista ao programa 'El Transistor' da rádio 'Onda Cero'.

"Quando o Barcelona disse que não contava comigo começaram as conversas com o Atlético Madrid. Queria tomar a decisão certa, o que fosse melhor para mim e para a minha família. Foi duro ouvir que Barça não contava comigo. Era algo que não esperava e foi um momento muito difícil para mim", completou.

"Fui desprezado. A minha mulher e filhos viram como ia treinar triste e depois tive de avisar os meus filhos que íamos nos mudar. Não coloquei nenhuma condição, queria facilitar as coisas e não queria criar problemas. Logo vieram dias muitos tristes, mas tive de mudar o chip com novos desafios e fui para um clube que luta por coisas importantes. Quis ajudar a equipe", revelou.