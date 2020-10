"Foi Messi quem ganhou os títulos no Barça, não Guardiola"

Foi tanto o que conseguiram Pep Guardiola e Leo Messi no Barcelona que, uma década depois, aquela equipe continua sendo assunto na imprensa esportiva. Desta vez foi Felix Magath quem se referiu aos anos dourados dos 'culés'.

Embora ele tenha se referido de uma forma incomum. O treinador alemão, numa entrevista ao 'Sport Bild', criticou o treinador do Manchester City: "Foi Messi quem ganhou os títulos, não Guardiola".

"Sem Messi, esse sistema nunca teria funcionado com tanto sucesso para Guardiola. Caso contrário, ele teria vencido a Champions League com o Bayern ou o Manchester City há muito tempo. Ele venceu apenas graças a Messi, que poderia mudar um jogo do nada", acrescentou.

Além disso, Felix Magath se referiu ao 'tiki-taka': "Isso só funciona se você tiver jogadores tecnicamente superiores aos seus rivais. Para o espectador, ter a bola e fazê-la rodar é chato. Uma equipe de alto nível não precisa disso".

“Na minha opinião, muitas vezes você perde querendo ganhar um jogo com antecedência. Por confiar muito na tática, muitas vezes acabam tomando decisões erradas que impedem o êxito", acrescentou.