Foi o United quem tentou contratar Ansu Fati por 100 milhões

Nesta segunda-feira, 'Sport' revela que foi o Manchester United quem ofereceu 100 milhões de euros pelo jovem do Barcelona.

O veículo da imprensa espanhola já havia informado sobre a proposta tentadora, mas sem revelar o nome do milionário interessado.

A publicação afirma que Jorge Mendes, conhecido empresário do mundo do futebol, foi quem entrou em contato com o time catalão para tentar contratar Ansu Fati.

O agente ligou para o Camp Nou e, além de consultar sobre outros assuntos, pediu ao Barcelona para saber por que preço estariam interessados em negociar o jogador de 17 anos.

A diretoria catalã se limitou a lembrar a Jorge Mendes do valor da cláusula de rescisão, de 170 milhões de euros, para transmitir essa resposta ao Manchester United, que estava disposto a investir até 100 milhões nessa operação.

O jornal aponta que o Barcelona prevê um grande futuro ao atacante e estaá planejando oferecer a ele um contrato profissional com cláusula de 400 milhões de euros, um valor que afastaria qualquer interessado.