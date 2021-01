"Foi um erro não vender Messi"

A situação econômica que vivem muitos clubes, em geral, e o Barcelona, ​​em particular, tem sido um dos temas debatidos por Rivaldo, embaixador da 'Betfair'.

"A diretoria anterior cometeu um erro ao não vender Messi quando ele ainda tinha contrato. Eles puderam fazer algo semelhante ao que o Real Madrid fez com Cristiano quando o vendeu e levou cerca de 100 milhões de euros", explicou o brasileiro.

Rivaldo se aprofundou na ideia: "Foi um erro não vendê-lo diante da grave situação econômica do Barcelona". E é que o ex-jogador do Barcelona vê claro que Messi vai deixar o clube de graça.

"A saída de Messi parece inevitável. É muito doloroso ver como um jogador com tanto talento vai deixar o Barcelona de graça quando o clube está passando por tantos problemas financeiros", disse ele.

Além disso, Rivaldo vê com bons olhos a saída de Coutinho: "Ele tem um bom nome na Inglaterra e na Espanha as coisas não estão indo bem para ele, então poderia ser uma boa venda, embora não para recuperar o que o Barcelona gastou na época". A isso ele acrescentou que manteria Dembélé e Griezmann.

Outro dos pontos discutidos foi Riqui Puig. “Gosto de ver como ele começa a receber mais destaque. O menino está mostrando que vale, que tem uma grande personalidade. Ele me lembra o primeiro Xavi que começou a surgir no Barcelona quando eu fazia parte do time", lembrou ele.

É precisamente através de Riqui Puig que o futuro do Barça passa: "Certamente, Pedri e Riqui são o futuro nestes tempos em que o elenco vai se reformulando. Será importante que a transição seja positiva para continuar a conquistar títulos".