'Footy Headlines' vaza novo escudo da Inter de Milão

O últimodia 18 de janeiro, o jornal 'La Gazzetta dello Sport' que a Inter de Milão iria passar por algumas mudanças drásticas, mundando de escudo e até de nome.

Aparentemente, a intenção é que o clube passe a se chamar Inter Milano e não mais FC Internazionale Milano. A mesma coisa com o logo, algo parecido ao que a Juve fez em 2017.

Como não poderia ser diferente, os 'nerazzurri' estão sofrendo duras críticas. Principalmente depois do 'Footy Headlines', vazar como seria o novo escudo.

O escudo para a ter apenas uma cor e as letras 'F' e 'C' desaparecem e entram uma 'I' e uma 'M'. No entanto, o CEO do clube, negou dias atrás que o nome da equipe seria alterado.

"O clube trabalhou durante um ano em um projeto de marketing baseado nos valores históricos da Inter, e não vamos mudar o seu nome. A ideia é fortalecer os vínculos da entidade com a cidade de Milão".