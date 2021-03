Fora da União Europeia, clubes ingleses são maioria nas competições do Velho Continente

Essa semana será decisiva para o futebol europeu. As partidas de volta das oitavas de final da Champions League irão determinar os primeiros classificados para as quartas de final. Já a Europa League dará início às oitavas.

As duas maiores competições de clubes do Velho Continente possuem uma caracteristica comum: a grande presença de clubes ingleses na fase de mata-mata.

Para se ter uma ideia, na Champions são três ingleses (Chelsea, Liverpool e City), quatro espanhóis (Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla), quatro alemães (Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig e Borussia Dortmund), três italianos (Juventus, Lazio e Atalanta) um português (Porto) e um francês (PSG).

A grande questão na Champions é que todos os times ingleses venceram na partida de ida e largam em vantagem na volta. O Chelsea venceu o Atlético de Madrid por 0-1 no Metropolitano; o City bateu o 'Gladbach por 0-2 e o Liverpol ganhou do RB Leipzig.

Já na Europa League, temos três ingleses (Arsenal, Manchester United e Tottenham), dois espanhóis (Villarreal e Granada), dois italianos (Roma e Milan), dois ucranianos (Shakhtar e Dinano Kiev) um grego (Olympiacos), um croata (Dinamo Zagreb), um escocês (Rangers), um holandês (Ajax), um tcheco (Slavia Praga), um norueguês (Molde) e um suíço (Young Boys).

Atualmente, a Premier League dispõe de quatro vagas diretas para a fase de grupos da Champions League e uma para a Europa League. Se o torneio terminasse hoje, Manchester City, Manchester United, Leicester e Chelsea estariam na próxima edição da Champions, enquanto o West Ham ficaria com a vaga para a Europa.

Outras ligas como a Bundesliga, LaLiga ou a Serie A também apresentam a mesma distribuição de vagas nas competições europeias, e ainda garantem vaga para a Conference League, a nova competição da UEFA que terá início na temporada 2021-22.

O poderio financeiro e competitivo da Premier League é impressionante. A temporada 2018-19 deixou isso bem claro, quando os finalistas tanto da UCL (Liverpool-Tottenham) quanto da UEL (Chelsea-Arsenal), eram ingleses.

A competição inglesa pode ser comparada a um grande cassino, movimentando um alto volume de dinheiro, com partidas parecidas a slots, onde é preciso um pouco de sorte e estratégia para vencer o adversário, e onde tudo pode acontecer.

Nem tudo são flores na Premier

Os efeitos do Brexit (a saída do Reino Unido da Europa) ainda não foram notados no campo esportivo, quem sabe no futuro essa decisão tenha algum reflexo, mas no momento os ingleses vão sobrando nas competições. O que sim teve efeito foi a pandemia do coronavírus.

Recentemente, o Arsenal divulgou as suas contas anuais, reconhecendo uma perda de 55,5 milhões de euros por conta do impacto da pandemia. Nem o poderoso Manchester United escapou dos problemas financeiros, e informou um empréstimo de cerca de 60 milhões de libras para aliviar as contas. A competição preparou um fundo para ajudar os clubes, que sofrem com a ausência dos torcedores.

O 'Mirror' aponta que a falta de torcedores nos estádios gerou uma perda de cerca de 806,5 milhões de libras aos clubes da Premier League a da Championship.

Equilíbrio pouco visto na Europa

Nas últimas dez temporada na Premier League, tivemos cinco campeões diferentes. Manchester United (2010-11 e 2012-13), Manchester City (2011-12, 2013-14, 2017-18 e 2018-19), Chelsea (2014-15 e 2016-17), Leicester (2015-16) e Liverpool (2019-20). Nesse mesmo período na Bundesliga, tivemos dois títulos para o Borussia Dortmund e oito seguidos para o Bayern de Munique.

Na Serie A, o equilíbrio também não é o forte da competição, já que o Milan venceu na temporada 2010-11 e os outros nove títulos ficaram com a Juventus. No campeonato espanhol apenas três campeões em dez temporadas: Atlético de Madrid (2013-14), Barcelona (2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18 e 2018-19) e Real Madrid (2011-12, 2016-17, 2019-20)