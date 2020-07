ForaLandim e muro pichado: Flamengo é criticado por jogo a R$ 10

Sem contrato com a Rede Globo e liberado para fazer a transmissão da semifinal da Taça Rio - contra o Volta Redonda, no domingo - de forma independente, o Flamengo surpreendeu muita gente ao informar que, aqueles que não forem sócios-torcedores, vão ter de pagar R$ 10 para poder assistir à partida via streaming.

A notícia divulgada na última sexta-feira (3) causou revolta de parte da torcida, que até então estava apoiando o clube na briga com a TV Globo para ter a transmissão na FlaTV. Segundo os flamenguistas, cobrar para assistir ao jogo em uma plataforma de streaming vai contra a ideia de "time do povo" levada pelo Flamengo há anos, por englobar todas as classes sociais em sua torcida.

Quando o Governo Federal assinou a chamada "MP do Flamengo", que passou a dar os direitos de transmissão de uma partida ao seu mandante, abrindo a possibilidade da transmissão independente, já que um time não depende mais do contrato do outro, a torcida entendeu como uma vitória na briga com a Globo e comemorou que as partidas do Rubro-Negro poderiam ser transmitidas via YouTube, ou por alguma outra emissora com quem o Flamengo acordasse.

A cobrança de R$ 10 (US$ 8 para quem mora fora do país, o que equivale a cerca de R$ 41) para assistir via streaming, porém, revoltou parte da torcida, que defende a transmissão gratuita, ou em TV aberta. Assim, a diretoria rubro-negra passou a ser bastante criticada e, uma parte dos flamenguistas estão, inclusive, pedindo a saída de Rodolfo Landim da presidência do clube - a #ForaLandim está entre os assuntos mais falados do Twitter deste a noite de sexta até a manhã deste sábado (4).

Além disso, alguns que antes apoiavam a briga com a Rede Globo, acreditando que o Flamengo deveria, sim, se desvincular da emissora, passaram a pedir a volta da transmissão das partidas na TV, já que era feita de maneira gratuita para os torcedores. Inclusive, segundo o jornalista Venê Casagrande, a FlaTV perdeu mais de 20 mil inscritos no YouTube de sexta para sábado.

Além disso, como mostram fotos do jornalista Marcos Coelho, os muros da Gávea apareceram mais uma vez pichados, com mensagens em alusão ao caso: "Fora Landim ganancioso" e "O Flamengo é do povo".

Na última quarta-feira (1), o Flamengo fez a primeira transmissão de jogo através do YouTube, pelo canal oficial do clube, a FlaTV. Na vitória contra o Boavista por 2 a 0, a partida se tornou a live esportiva mais vista simultaneamente na internet, alcançando 2,2 milhões de espectadores conectados ao mesmo tempo.