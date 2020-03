Formiga quer outro recorde: jogar na Olimpíada com 43 anos

Formiga nunca se cansa de fazer história. Depois de se tornar a jogadora (nas categorias masculina e feminina) a participar do maior número de Copas do Mundo, com sua sétima aos 41 anos, a brasileira agora pensa na Olimpíada de 2021.

Apesar de, até essa data, a veterana jogadora do PSG já ter 43 anos de idade, está em ótima forma para dar seu melhor: "Meu plano é chegar aos Jogos de Tóquio em 2021. Continuarei treinando e me dedicando ao futebol como eu fiz nos últimos anos e trabalhando como se os Jogos fossem este ano ".

Seria sua sétima Olimpíada. Na verdade, ela é a única jogadora de futebol que esteve em todos os Jogos desde que o futebol feminino entrou virou modalidade olímpica, ou seja, desde 1996.

"Obviamente, isso não depende apenas de mim. Estou fazendo tudo que está ao meu alcance e acho que minhas chances de estar são altas", disse Formiga.