Como usar o ranking ELO para montar probabilidades?

Hoje quero compartilhar com vocês uma fórmula que me ajuda muito para enriquecer minhas análises pré-jogos e que permite achar probabilidades de vitória entre duas equipes usando o ranking ELO.

Ai vocês me perguntam: o que é o ranking ELO? É um índice criado pelo enxadrista húngaro Arpad Elo que entrega uma pontuação a uma equipe ou jogador, dentro de um modelo dinâmico e auto sustentável, em rede com os adversários. É usado em vários esportes, entre eles o futebol.

Ou seja, é um ranking que situa os times por sua qualidade e seus resultados. Como qualquer ranking, é falível e, em se tratando de futebol, mais ainda. Mas o nível de assertividade é muito regular e próximo à realidade.

Você pode encontrar os rankings ELO de forma gratuita e atualizada no clubelo.com.

Manda a fórmula, Guffo!

Pois então, eu utilizo o ranking ELO para ter uma noção da correlação entre as equipes. Se há muita diferença entre os dois times, significa que é um confronto entre um super favorito e uma zebra. Se os dois times são bem próximos, é um confronto mais parelho.

Entre todas as informações, cálculos, análises e estatísticas que uso no pré-jogo, faço uma fórmula de Conjunção Lógica para transformar os valores ELO em probabilidade de vitória. E assim, como eu ensinei pra vocês neste post, também podemos transformar as probabilidades em ODDs.

Abaixo a fórmula para que vocês a utilizem.

E aqui um exemplo utilizando a fórmula para o confronto entre Manchester City e Real Madrid, jogo de volta da Champions League 2019/20, ainda não jogado. Veja que as duas equipes tem ELOs não tão distantes e as probabilidades de vitória são bem parelhas. Em posse dessas informações, posso montar a minha estratégia e tomar a melhor decisão para os meus investimentos.