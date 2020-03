Fortaleza acerta com o artilheiro do ano no Brasil

O Fortaleza segue ativo no mercado em meio à pandemia do coronavírus que interrompeu o futebol. O América-RN confirmou em comunicado que seu artilheiro está acertado com o time cearense.

Tiago Orobó, que soma 14 gols, está de saída do Rio Grande do Norte para disputar a Série A sob o comando de Rogério Ceni. Os dez gols no Campeonato Potiguar e os quatro na Copa do Nordeste o tornaram o goleador do ano no país.

"Deus é maravilhoso! Vou realizar meu sonho de jogar uma Série A. Fico triste por não ter sido campeão aqui (no América-RN). Era meu sonho já que esse clube me abriu as portas e me ajudou demais. A palavra que tenho por esse clube é gratidão", disse o jogador após a confirmação.

A nota oficial do América-RN

O empresário do atacante Tiago Orobó procurou a Diretoria Alvirrubra nesta sexta-feira (27) e comunicou a assinatura do pré-contrato com o Fortaleza Esporte Clube, devendo se apresentar ao novo time logo após o fim do contrato com Alvirrubro, que aconteceria no final do mês de maio.

Diante da falta de previsão do retorno das competições oficiais em razão da pandemia da Covid-19 que atingiu o país, as partes entraram em um acordo e o atleta foi liberado para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela equipe cearense, que fez uma proposta irrecusável ao artilheiro do Brasil.

O América Futebol Clube agradece os serviços prestados e lhe deseja sucesso no novo desafio.