Fortaleza confirma um caso de Covid-19

O Fortaleza Esporte Clube está dando andamento ao protocolo médico para a retomada do futebol, e concluiu uma das etapas de testes para a Covid-19 com seus atletas, comissão técnica e funcionários.

O resultado anunciado aponta para um caso confirmado da doença. O nome não foi divulgado, mas a diretoria afirma que esse atleta não tem sintomas da doença.

"Este já foi avaliado por médico especialista que, em conjunto com o DM do clube, orientaram isolamento e tratamento", informou o clube.

Por questões particulares, um outro jogador não realizou as avaliações, portanto não se pode se apresentar nesta terça-feira, dia da volta aos treinos no CT Ribamar Bezerra.

Sobre a retomada dos trabalhos, a diretoria afirma que "uma estrutura está sendo montada para garantir que todos os funcionários cumpram um rigoroso protocolo de segurança ao chegar ao clube".

"Com jogadores sendo responsáveis pelo próprio material de treino, esses seguirão para os campos de futebol do CT com o material necessário para trabalhar. Máscaras serão utilizadas o tempo todo, com exceção durante alguma atividade que seja necessário retirar. Quartos individuais servirão de apoio, para que os atletas possam comer um lanche rápido ou fazer uma troca de roupa, mas ninguém ficará alojado e a recomendação é que não haja parada entre os caminho de casa e do local de treinamento", acrescentou a diretoria sobre os cuidados na volta aos treinamentos.