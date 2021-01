Fosu-Mensah é o mais novo jogador do Bayer Leverkusen

Fosu-Mensah já é um jogador do Bayer Leverkusen. Depois de passar no exame médico da manhã desta quarta-feira, o clube alemão oficializou a chegada do jogador.

Ele chega procedente do Manchester United, onde quase não teve oportunidades, para assumir a ala direita do Bayer Leverkusen, com quem assinou até 2024.

"Ele é um zagueiro tecnicamente habilidoso, rápido e fisicamente forte, que pode estar tanto na ala quanto no centro. Com a sua contratação, não só ganhamos outra grande alternativa para os zagueiros, mas ele ainda é jovem e capaz de se desenvolver", explicou Rudi Völler, diretor esportivo do Bayer Leverkusen.

Fosu-Mensah vai substituir Santiago Arias, que veio do Atlético de Madrid mas se lesionou gravemente. "Ele é uma chegada valiosa à nossa equipe", acrescentou Völler.

Chegar à Bundesliga significa para o jogador dar "um passo em direção a um campeonato realmente interessante e muito forte, no qual o Bayer é uma das melhores equipes há muitos anos".

“Quero muito fazer parte desta equipe e também trabalhar com o Peter Bosz. Nos últimos dias tenho falado muito com ele. Tanto para mim pessoalmente como para a equipe vai ser muito emocionante”, disse o próprio Fosu-Mensah.