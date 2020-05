Foyth se afasta do Barcelona

José Mourinho quase não conta com Juan Foyth. Diante disso, o Tottenham teria oferecido o argentino ao Barcelona. No entanto, as palavras do agente do jogador o colocam longe do Camp Nou.

"Por tudo que aconteceu recentemente não acredito que saia, muito embora ainda temos uma conversa pendente com o clube para definir o futuro", disse Claudio Curti ao 'talkSPORT'.

Assim, a intenção do representante é manter Foyth no elenco londrino, apesar dos poucos minutos disputados sob o comando de José Mourinho.

O Barcelona precisa de uma zagueiro para a próxima temporada. Todibo poderia sair mais uma vez e entrar na operação com a Juventus. Umtiti tem muitos problemas físicos e Setién só conta com Piqué e Lenglet.

Foyth, considerado um dos zagueiros argentinos mais promissores dos últimos anos, não vem sendo muito aproveitado no Tottenham porque Mou busca um zagueiro com outro estilo.