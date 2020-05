França autoriza a volta dos treinos a partir de 2 de junho

Dentro da nova diminuição das restrições anunciada pelo governo francês, a prática de esportes coletivos, principalmente esportes de contato, continuará sendo proibida.

"Sinto muito, mas precisamos continuar limitando as formas mais favoráveis ​​de vida social à transmissão do vírus", disse o chefe do governo, que observou que a evolução da pandemia é melhor do que o esperado.

O governo anunciou o fim do campeonato de futebol francês em 28 de abril, quando revelou as primeiras medidas da desescalada, mas alguns clubes, principalmente o Lyon, relutam em aceitar essa decisão.

Philippe evitou comentar se executivo se precipitou ao cancelar o campeonato, mas garantiu que, por enquanto, "não é o momento" de retomá-lo.

"Será em breve. Acho que a próxima temporada poderá começar em condições normais", disse ele.

Enquanto isso, o presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, reiterou seu pedido ao executivo de que, como em outros países europeus, o campeonato termine durante nos próximos meses.

Com o fim prematuro da Liga, seu clube ficou de fora das competições europeias pela primeira vez desde o final dos anos 90.

"A Premier League retornará no dia 7 de junho (...) Permitam que retomemos o treinamento a partir de 2 de junho e que joguemos a portas fechadas a partir de julho, 15 dias após os ingleses e os demais", escreveu Aulas no Twitter.