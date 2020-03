França proíbe aglomeração de mais de mil pessoas

Todo mundo está pendente da evolução do coronavírus, inclusive no mundo do futebol. O último a anunciar medidas de prevenção foi o governo da França, que proibiu as concentrações de mais de 1.000 pessoas.

Isso afeta diretamente as competições futebolísticas. Se esta regra for colocada em prática, os jogos da Ligue 1 e da Champions League deverão ser disputados com arquibancadas vazias.

Neste fim de semana, a primeira partida para o coronavírus na Ligue 1 foi suspensa. A federação francesa anunciou o adiamento do Strasbourg-PSG.

Não para por aí o temor no país. O próprio PSG irá desinfetar o Parque dos Príncipes antes que o Borussia Dortmund chegue para jogar as oitavas de final da Champions League.

A partida pela competição continental tende a ser realizada com portões fechados, faltando apenas a confirmação dos envolvidos no torneio.