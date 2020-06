França, próximo destino para Luca Zidane?

O filho de Zinedine Zidane está emprestado no Racing. Seu vínculo com a equipe do Santander termina em 30 de junho, no mesmo dia em que seu contrato com o Real Madrid também termina.

Ele ficará, portanto, livre para decidir seu destino. E seu futuro pode passar pela França. O Montpellier, de acordo com o jornal 'Marca', perguntou ao agente de Luca Zidane, Alain Miglaccio, sobre o goleiro.

Rulli é o titular de Montpellier. O clube francês também tem Dimitry Bertaud e Mathis Carvalho em sua folha de pagamento, mas eles estão procurando por outra pessoa.

Segundo a publicação, os franceses acreditam que Luca Zidane tem o perfil para se tornar a alternativa a Rulli. Além disso, serviria como concorrência para o goleiro argentino.

A Ligue 1 é uma das competições favoritas de Luca Zidane. "Gosto da Espanha, mas me sinto francês. Se eu gostaria de jogar lá no próximo ano? Por que não...", disse ele no final de 2019.