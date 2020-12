França quer a volta das torcidas em janeiro

As arquibancadas dos estádios de futebol da França poderão ter o retorno das torcidas em janeiro de 2021 caso a situação da pandemia seja favorável.

Para que isso ocorra, também haverá medidas rígidas que evitem os riscos de contágio. O plano do governo foi confirmado pelo ministro de Educação e Esportes da França, Jean-Michel Blanquer, que concedeu entrevista a 'BFMTV'.

Entre as regras, estarão determinações como o uso de máscara e o distanciamento entre os espectadores, além de limite máximo de torcedores proporcional às capacidades dos estádios. Algo semelhante já está ocorrendo na Inglaterra.

A partir de 15 de dezembro, o governo pretende reduzir as restrições em vigor no país. Com a virada do ano, também espera que haja o retorno das competições amadoras na França.