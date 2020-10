"França terá dificuldades em ganhar da gente", diz técnico de Portugal

O técnico da Seleção de Portugal, Fernando Santos, admitiu neste sábado que a França é uma equipe muito poderosa, mas deixou claro que se sua equipe conseguir estar no seu melhor nível será difícil vencê-la.

"Vamos enfrentar um adversário muito poderoso, o campeão do mundo, mas temos as nossas armas", afirmou o treinador português na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto da terceira rodada da Liga das Nações, que acontecerá no Stade de France.

"O mais importante é não perder a confiança. É importante estar no nosso melhor nível. Se estivermos, será difícil eles ganharam da gente", acrescentou.

Santos ressaltou que uma coisa é reconhecer que os franceses são uma das melhores equipes do mundo e outra é enfrentar esse duelo com uma mentalidade de perdedor.

"A minha equipe tentará colocar em campo o que tem praticado nos últimos jogos", acrescentou o treinador, que após o amistoso com a Espanha na passada quarta-feira, que terminou com empate em zero a zero, admitiu que deu muito espaço aos espanhóis.

Santos estava acompanhado do zagueiro Pepe, que confiava em um bom resultado. “Estaremos à altura da camisa e queremos fazer um grande jogo para homenagear Portugal”, disse o jogador, que confessou que sempre sente “frio na barriga” quando entra em campo para representar a sua equipe.