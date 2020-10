Os primeiros indicados de 'France Football' para a seleção da história

A revista francesa especializada em futebol e que anualmente concede a 'Bola de Ouro', com exceção desta temporada por causa da pandemia, divulgou os primeiros candidatos a o Dream Team.

Nesta segunda-feira, 'France Football' anunciou os dez indicados para cada uma das posições do sistema defensivo. Entre goleiros, zagueiros, laterais-esquerdos e laterais-direitos, há sete brasileiros, todos laterais.

Faltam ainda serem revelados os concorrentes às duas vagas de volante, duas de meio-campistas e três atacantes. Os onze vencedores serão conhecidos em dezembro e formarão uma equipe no sistema 3-4-3.

A escolha segue as regras do prêmio anual, com votos de 170 especialistas escolhidos pela revista. O público também poderá votar, mas em um processo separado que não terá influência na seleção final.

Os indicados ao sistema defensivo do Dream Team

Goleiros: Gordon Banks (ING), Gianluigi Buffon (ITA), Iker Casillas (ESP), Sepp Maier (ALE), Manuel Neuer (ALE), Thomas N'Kono (CAM), Peter Schmeichel (DIN), Edwin van der Sar (HOL), Lev Yashin (RUS) e Dino Zoff (ITA).

Laterais-direitos: Giuseppe Bergomi (ITA), Cafu (BRA), Carlos Alberto Torres (BRA), Djalma Santos (BRA), Claudio Gentile (ITA), Manfred Kaltz (ALE), Philipp Lahm (ALE), Wim Suurbier (HOL), Lilian Thuram (FRA) e Berti Vogts (ALE)

Zagueiros: Franco Baresi (ITA), Franz Beckenbauer (ALE), Fabio Cannavaro (ITA), Marcel Desailly (FRA), Ronald Koeman (HOL), Bobby Moore (ING), Daniel Passarella (ARG), Matthias Sammer (ALE), Gaetano Scirea (ITA) e Sergio Ramos (ESP)

Laterais-esquerdos: Andreas Brehme (ALE), Paul Breitner (ALE), Antonio Cabrini (ITA), Giacinto Facchetti (ITA), Júnior (BRA), Ruud Krol (HOL), Paolo Maldini (ITA), Marcelo (BRA), Nilton Santos (BRA) e Roberto Carlos (BRA)