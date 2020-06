'France 'Football' escolheu a melhor Seleção Francesa da história

Qual é a melhor equipe da história de um clube? É difícil escolher. Ainda mais se falarmos de Seleções, já que as avaliações são feitas a cada dois anos com a Copa do Mundo ou a Eurocopa. Mas a tradicional revista 'France Football' apontou o melhor combinado francês de todos os tempos.

E a campeã é a de Roger Lemerre de 2000. Pela conquista daquela Eurocopa, a da Holanda e Bélgica, que selou um ciclo vencedor iniciado dois anos antes com a Copa do Mundo em 98.

Era o time de Zidane, mas também contava com grandes nomes como Henry, Desailly, Thuram, Blanc, Djorkaeff, Lizarazu...

Aquela geração é a preferida da torcida francesa, ficando a frente até mesmo da equipe que venceu a Copa do Mundo da Rússia 2018.