'France Football' nomeia Rapinoe como a jogadora mais influente

Megan Rapinoe é a jogadora mais influente do mundo segundo a revista 'France Football'. A tradicional publicação realizou um ranking sobre as personalidades mais influentes do futebol mundial, sendo a norte-americana a única mulher a entrar no 'top 10'.

Além da atual Bola de Ouro, na lista de 50 só estão outras duas mulheres: Sharon Thorne (presidenta global da 'Deloitte') na 35º posição e Khalida Popal (jugadora afegã, fundadora e diretora da organização 'Girl Power') na 49º.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, lidera a lista francesa, seguido de Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus, e Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Uma posição concedida a Rapinoe não só pela sua liderança no OL Reign e na Seleção Feminina dos Estados Unidos, atual campeã do Mundo, mas também por sua luta pelos direitos das mulheres e sua defesa a comunidade LGTBI.