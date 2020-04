'France Football': Real Madrid, o único desejo de Mané

Sadio Mané foi mais uma vez relacionado ao Real Madrid. A manchete da prestigiosa revista 'France Football' não deixa margem para interpretação: "Para Sadio Mané, Real Madrid ou nada".

Em 2018, a mesma revista apontava que Mané seria a primeira contratação de Zidane para a temporada. Não foi, e os rumores voltaram a se repetir duas janelas de transferências atrás.

'France Football', nessa (terceira) vez, ressalta a vontade do jogador para um único novo destino. O atacante não vinha passando pelo seu melhor momento no time antes da parada exigida pelo coronavíru. Seu contrato vai até 2023.

Após ser cotado como um dos favoritos a ganhar a Bola de Ouro, acabou ficando em quarto lugar, depois de Messi, o vencedor, Van Dijk, seu colega, e Cristiano Ronaldo.

Nesse contexto, a revista aponta que o senegalês já pensa em uma experiência em outra equipe e só aceitaria o gigante do Santiago Bernabéu.

Reforçando a publicação francesa, Keita Baldé, compatriota de Mané e jogador do Monaco, afirmou que deve haver uma saída antecipada do atacamte do Anfield.