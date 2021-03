Franco Acosta, ex-Villarreal, desaparece no Uruguai

As autoridades marítimas e policiais do Uruguai estão procurando o atacante Franco Acosta, ex-jogador do Villarreal e do Racing de Santander, que desapareceu na tarde desse sábado quando tentava atravessar um lago na região de Canelones, no Uruguai.

De acordo com a imprensa local, o jogador do Atenas da Segunda Divisão Uruguaia, tentou atrevessar o lago acompanhado pelo seu irmão, que avisou as autoridades.

O atleta de 25 anos com passagens por clubes como Fênix, Villarrreal, Racing, Boston River, Plaza Colonia e Atenas, continua desaparecido.