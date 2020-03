Frangaço de Adrián aumenta a agonia 'red'

Depois de alcancar um façanha difícil de ser repetida, o Liverpool voltou a conhecer o sabor da derrota na sua última partida pela Premier. Já havia perdido para o Atlético na Champions e agora a coisa vai se complicando na FA Cup.

O goleiro Adrián San Miguel pode exemplicar melhor. O goleiro fez uma linda defesa no chute de Willian aos 12 minutos de jogo. No entanto, no lance seguinte veio a calamidade.

Fabinho saiu jogando errado, a bola ficou com Willian que bateu forte no meio do gol. A defesa parecia fácil, mas o goleiro acabou aceitando! Um verdadeiro frango.