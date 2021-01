"Frank é um ídolo e sempre será bem-vindo"

A saída de Frank Lampard ainda está sendo digerida pelo futebol europeu. O treinador inglês foi despedido do Chelsea devido aos maus resultados e Roman Abramovich, presidente 'blue', mas amigo, despediu-o com uma bela mensagem.

“Foi uma decisão muito difícil para o clube, especialmente porque tenho um excelente relacionamento pessoal com o Frank e tenho o maior respeito por ele. Ele é um homem de grande integridade e tem a maior ética de trabalho. No entanto, nas atuais circunstâncias, achamos que é melhor mudar de treinador", explicou Abramovich.

O russo estava aberto a que um dia Lampard possa voltar. "Em nome de todos no clube, da Diretoria e do meu nome pessoalmente, gostaria de agradecer a Frank por seu trabalho como treinador e desejar-lhe todo o sucesso no futuro. Ele é um ídolo importante deste grande clube e seu status aqui não mudou. Ele sempre será bem-vindo em Stamford Bridge", concluiu Abramovich.