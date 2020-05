Frankfurt bate o Wolfsburg nos minutos finais

Mais uma partida decidida nos minutos finais nessa volta da Bundesliga. O Eintracht Frankfurt visitou a Volkswagen-Arena, a casa do Wolfsburg e saiu de lá com três pontos conquistados aos 85'.

O time de Frankfurt saiu na frente aos 27' com Andre Silva cobrando pênalti. O empate dos donos da casa só saiu no segundo tempo quando Kevin Mbabu aproveitou o levantamento de Maximilian Arnold e desviou para as redes.

Já na reta final da partida, quando um empate parecia o placar definitivo, Bas Dost desviou de cabeça e Daichi Kamada não desperdiçou.

Com a vitória o Eintracht Frankfurt chegou aos 32 pontos na Bundesliga, assumindo a 12º posição. Já o Wolfsburg permanece com 42 na sexta colocação, fechando a zona de classificação para a próxima edição da Europa League.

Na próxima rodada o Frankfurt recebe a visita do Mainz 05 (15º), enquanto o Wolfsburg encara o desesperado Werder Bremen (17º).