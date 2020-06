Frankfurt goleia o Hertha e escala na tabela

Hertha Berlin e Eintracht Frankfurt se enfrentaram pela 31º rodada da Bundesliga. O time da casa saiu na frente, mas sofreu uma virada que se tornou goleada.

Aos 23 minutos, Piatek ganhou a disputa contra três defensores do Frankfurt dentro da área e mandou a bola para as redes abrindo o placar.

Mas o lance que determinou a partida aconteceu no final do primeiro tempo quando Boyata foi expulso do lado do Hertha. Com um a mais, a segunda parte foi toda do time visitante.

O empate veio com Bas Dost aproveitando o desvio de André Silva. A virada saiu aos 16', Kamada driblou três adversário e rolou para André Silva completar de letra para as redes, um golaço.

Ainda cabia mais, N'Dicka de pé esquerdo marcou o terceiro e André Silva batendo na saída do goleiro fechou a goleada por 4 a 1.

Com a vitória o Eintracht Frankfurt chegou aos 38 pontos e subiu para a 9º posição na tabela, ultrapassando o próprio Hertha Berlin, que agora é o 10º.

Na próxima rodada o Frankfurt recebe o Schalke 04 (11º), enquanto o Hertha encara o Freiburg (8º) fora de casa.