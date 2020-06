Fred e Manchester United negociam renovação

Frederico Guedes, conhecido como Fred, é um dos nomes mais presentes do Manchester United. Em duas temporadas, soma 65 partidas disputadas com a camisa do gigante inglês.

Na campanha atual, o meia brasileiro de 27 anos acumula 40 jogos, quatro assistências e dois gols. Dessa ocasiões, foi titular em 34 confrontos.

Segundo o jornal britânicon 'The Sun', mesmo que o contratato de Fred termine somente em 2023, o clube já chamou o jogador para ampliar o vínculo por um ano mais.

Recentemente, o atleta revelou que teve a chance de assinar com o Flamengo e justificou a escolha por permanecer na Europa.