Quais são as maiores vítimas de Fred no Fluminense?

Neste domingo (5), às 16h (de Brasília), o Fluminense enfrenta o Botafogo pela semifinal da Taça Rio, tendo em Fred a sua principal esperança de gols. Antes da paralisação devido à pandemia do coronavírus, a equipe tinha o segundo melhor ataque entre times da Série A com 32 gols marcados, mas o cenário mudou desde a retomada do futebol.

O Tricolor não balançou as redes nos dois jogos disputados, e busca reencontrar o caminho justamente contra a vítima favorita de Fred: o Botafogo, que registra ao todo 16 tentos sofridos, sendo 14 contra o clube carioca.

O Fluminense joga com a vantagem do empate e precisa ser campeão da Taça Rio para disputar a final do Campeonato Carioca, já que o Flamengo, vencedor da Taça Guanabara, também ficou em primeiro lugar na classificação geral.

Confira os números da carreira de Fred

AS MAIORES VÍTIMAS DE FRED NO FLUMINENSE

A vítima preferida de Fred é o Botafogo, equipe que sofreu 14 dos 172 gols marcados pelo jogador tricolor. Na sequência aparece Palmeiras, com oito, além de Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Avaí e Bangu, com seis gols cada.

Botafogo 14

Palmeiras 8

Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Avaí e Bangu 6

Corinthians, São Paulo, Sport, Portuguesa-SP e Figueirense 5

Atlético-MG, Inter, Athletico, Coritiba, Cabofriense e Bonsucesso 4

AS MAIORES VÍTIMAS DE FRED NO GERAL DO FUTEBOL BRASILEIRO

O Botafogo também é a principal vítima de Fred durante a sua carreira goleadora. Ao todo, são 16 gols, seguido por Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, América-MG e Cruzeiro, com nove gols cada um.

Botafogo 16

Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, América-MG e Cruzeiro 9

Atlético-MG e Internacional 8 Vasco, Avaí, Sport e Figueirense 7

São Paulo, Athletico-PR e Coritiba 5

Os números detalhados:

Botafogo: 16 gols (14 gols feitos pelo Fluminense, 2 pelo Galo)

Flamengo: 9 gols (6 pelo Flu, 3 na primeira passagem pelo Cruzeiro)

Palmeiras: 9 gols (8 pelo Flu, um na sua primeira passagem pelo Cruzeiro)

Grêmio: 9 gols (6 pelo Flu, um em cada passagem pelo Cruzeiro e um pelo Galo)

Corinthians: 9 gols (5 pelo Flu, um na primeira passagem pelo Cruzeiro e outro na segunda, dois pelo Galo)

América-MG: 9 gols (1 pelo Flu, 4 pelo Galo e 4 pelo Cruzeiro na sgeunda passagem)

Cruzeiro 9 gols (6 pelo Fluminense, 3 pelo Galo)

Atlético-MG: 8 gols (4 pelo Flu, outros 4 divididos igualmente nas duas passagens pelo Cruzeiro)

Internacional: 8 gols (4 pelo Flu, 3 pelo Cruzeiro - um deles na primeira passagem - e um pelo Galo)

Vasco: 7 gols (6 pelo Flu, um pelo Galo)

Avaí - 7 gols (6 pelo Fluminense, um pelo Cruzeiro)

Sport - 7 gols (5 pelo Flu, 2 pelo Galo)

Figueirense - 7 gols (5 pelo Flu, 2 pelo Galo)

São Paulo: 5 (todos pelo Flu)

Athletico - 5 gols (4 pelo Flu, 1 na primeira passagem pelo Cruzeiro)

Coritiba - 5 gols (4 pelo Flu, 1 na primeira passagem pelo Cruzeiro)