Fred está perto de voltar ao Fluminense

O Fluminense oficializou sua proposta por Fred a volta do ídolo tricolor à Laranjeiras está muito próxima de acontecer. Em vídeoconferência realizada na última terça-feira (5 de maio), o clube carioca apresentou sua oferta salarial ao atacante e agora só aguarda o "sim" para fechar a negociação.

A expectativa do Tricolor Carioca é que até o final da semana a volta de Fred seja oficializada. Segundo o Uol, o clube já trabalha com a volta do jogador mesmo ainda faltando o sim definitivo. O acordo entre clube e jogador só não aconteceu antes devido à pandemia do coronavírus, mas as duas partes já quiseram adiantar essa questão antes que a bola voltasse a rolar no Brasil.

O namoro entre Fluminense e Fred já acontece há algum tempo. Desde o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B, haviam rumores de que o jogador deixaria o clube mineiro. Em fevereiro, o atacante de 36 anos rescindiu o contrato com a Raposa após decisão judicial e ficou livre para acertar com outro clube.

Em março, em meio a uma eleição para o gol mais bonito da história do Fluminense, o jogador pediu votos para que o seu golaço vencesse e disse: "Se ganhar, eu prometo que vou voltar para o Fluzão. Estou brincando não, estou falando sério".

Fred é um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense. Com 172 gols em 288 jogos, ele é o terceiro maior artilheiro e está a 13 tentos de assumir a segunda colocação nessa lista. Em sua primeira passagem, o atacante ajudou o Tricolor das Laranjeiras a conquistar dois Campeonatos Brasileiros, em 2010 e 2012.

A volta do ídolo tricolor ao Rio de Janeiro não deve ter muita festa. Em meio à pandemia, o Tricolor é um dos clubes mais firmes quanto ao não retorno das atividades. O lançamento dos novos uniformes do clube, na última quarta-feira, foi feito por uma live nas redes sociais do clube.