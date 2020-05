Fred quase assinou com o Flamengo: "Estava tudo certo"

O volante Fred contou, em entrevista ao canal Desimpedidos, que esteve perto de voltar ao futebol brasileiro durante sua passagem de cinco temporadas no Shakhtar Donetsk.

“Eu já tive uma proposta do Flamengo que, se não me engano, no meu segundo ano no Shakhtar, quase fui para o Flamengo. Já estava tudo certo, mas acabou que os clubes tiveram um entrave e acabei ficando lá”, disse o jogador do Manchestr United.

O atleta de 27 anos revelou as preferências caso retorne ao Brasil: “Tem uma torcida gigantesca. O Atlético-MG é o meu time do coração, desde criança, e o Inter foi onde eu fui muito feliz, foi o clube que me revelou para o futebol. Eu não sei (em qual jogaria), mas acho que ficaria entre Inter ou Atlético. O Flamengo, com uma proposta e um salário grande, eu iria pensar bastante”, acrescentou.

Fred tem 64 partidas pelo Manchester United, sendo 53 como titular. O brasileiro soma três gols e sete assistências nas duas temporadas pelo clube inglês.