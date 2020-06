Fred receberá dois salários mínimos até o Brasileirão

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, revelou que a fase econômica atual levará a uma redução drástica e temporária no salário do centroavante Fred, retorno confirmado neste domingo.

"Dentro dessa nossa realidade, o Fred compreendeu que nós passamos por um momento de extrema dificuldade, nós temos um acordo com nosso grupo de jogadores onde eles fizeram redução salarial. E o Fred olhando o que o grupo fez, entendendo que todos nós estamos principalmente estamos tentando sair desse momento difícil da pandemia, enfim, preservando empregos das pessoas menos favorecidas, o Fred aceitou que enquanto não houver jogo do Campeonato Brasileiro, pode haver de outra competição, a remuneração dele no contrato de trabalho será de dois salários mínimos, para que ele possa contribuir neste momento com a instituição", disse Mário em live na 'FluTV'.

"A nossa ideia é que ele fique conosco até lá e possa encerrar sua carreira como atleta profissional de futebol no Fluminense e no do aniversário do Fluminense. O contrato é dividido em três partes. O Fred tem um contrato de trabalho, que é obrigatório por lei, todos os atletas profissionais têm, um de imagem, que versará sobre várias situações, criação de linha de produtos, relação com sócio-torcedor. Será uma exploração da imagem completa, o que não foi feito no passado quando ele esteve no clube. E uma terceira parte do contrato, que ainda não é um contrato, uma surpresa que eu queria fazer aqui na live: deixamos em aberto a possibilidade dele encerrando a carreira dele, sendo da vontade dele, ele se tornar um embaixador do Fluminense, se tornar um grande representante aqui no Brasil, Europa e em todo mundo", explicou.

O novo vínculo do jogador de 36 anos com o Flu começa no dia 1 de junho e terá validade até 21 de julho de 2022, data em que o clube vai completar 120 anos.