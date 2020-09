Fred testa positivo para Covid-19

O atacante Fred deu positivo para coronavírus no teste realizado nessa quinta-feira e foi isolado, conforme informação divulgada nesta sexta-feira pelo Fluminense.

O clube anunciou o resultado por meio de comunicado oficial e confirmou que o jogador está em isolamento, perdendo a viagem para encarar o Corinthians no fim de semana.

Para o jogo das 16h desse domingo, o treinador Odair Helmmann também não poderá contar com Evanilson, recém negociado junto ao Porto.

Com os desfalques, Wellington Silva e Fernando Pacheco devem atuar abertos no setor ofensivo, com Nenê jogando como falso 9.

A nota oficial do Fluminense

O atacante Fred testou positivo para a Covid-19 no exame desta quinta-feira (10/09), válido para a bateria de testes da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 testou negativo em todos os exames anteriores, mais recentemente na quinta-feira anterior (03/09), no sábado (05/09), na segunda (07/09) e na quarta (09/09), que garantiu a participação dele na 9ª rodada. Os exames do tipo PCR foram feitos pelo laboratório Richet.