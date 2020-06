Fred vai pedalar 600 km para se apresentar no Fluminense

Fred é reforço oficializado pelo Fluminense. O centroavante de 36 anos vai trocar Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro, uma mudança que vai demorar mais que o normal para acontecer. Mais específicamente, vai levar cinco dias.

O jogador está pedalando no trajeto entre as capitais mineira e carioca. Serão 600 km percorridos sobre duas rodas, trajeto iniciado por volta das 5h desta segunda-feira, até chegar ao CT Carlos Castilho para ser apresentado pelo clube.

A maratona ciclística é também uma ação solidária, com doação de uma cesta básica para cada quilômetro que pedalar.

"Foi dada a largada! É com muita alegria que divido aqui com vocês o 'Tour do Fred', uma ideia que nasceu com a vontade de ajudar e fazer a diferença pra quem precisa. Nosso objetivo é arrecadar cestas básicas pra cerca de 4 mil famílias nessa jornada que está começando hoje rumo ao CT do Fluminense", disse o jogador em publicação no Instagram.

O preparador físico particular de Fred, Jefferson Souza, é um dos que acompanham a aventura. Dois carros batedores também fazem parte da iniciativa, incluindo a presença de um fisioterapeuta, um mecânico, um cinegrafista e o empresário do jogador.

Eles vão evitar rodovias movimentadas e, à noite, vão acampar em barracas. O trajeto terá momentos exibidos diariamente no perfil do atleta no Instagram.

Outra notícia inusitada envolvendo a contratação do jogador é que, enquanto o Brasileirão não for retomado, receberá apenas dois salários mínimos a cada mês.