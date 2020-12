Frederik Alves é o mais novo jogador do West Ham

O West Ham já tem um zagueiro para reforçar sua equipe. Trata-se de Frederik Alves, dinamarquês de apenas 21 anos que chegará aos 'hammers' no próximo dia 2 de janeiro.

Alves chega ao clube procedente do Silkeborg por uma quantidade que o clube inglês não revelou. O que é certo é que o jovem chega ao clube com contrato válido até o verão de 2024.

"Estou muito empolgado e não vejo a hora de começar. Meu plano é me incorporar e treinar com o elenco em janeiro e, a partir daí, trabalhar duro para poder jogar com a equipe principal", disse o zagueiro.

"Sou um zagueiro que gosta de jogar com a bola nos pés, mas também gosta de defender e sou bom nas minhas disputas. Tento ser inteligente e não usar apenas minha força, mas pensar em como vou ganhar cada disputa. A Premier é a melhor liga do mundo e estou pronto para fazer o trabalho duro, aprender e fazer todo o possível para ajudar a equipe", terminou Frederik Alves.