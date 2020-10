Flamengo: 14 jogos sem perder para 'trio de ferro'

Se no Rio de Janeiro o Flamengo domina os clássicos, em São Paulo o domínio... também é do Rubro-negro. Os cariocas somam 14 jogos sem perder contra o "trio de ferro" da capital paulista: Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

O time paulistano mais "freguês" do Flamengo é o Corinthians. São seis jogos sem perder para o Alvivengro, com cinco vitórias e um empate. O retrospecto inclui goleadas como 3 a 0 no Brasileirão de 2018, 4 a 1 em 2019 e, claro, o histórico 5 a 1 neste último domingo, 18 de outubro.

A última vitória corintiana contra o Flamengo foi em setembro de 2018: 2 a 1 em duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil daquele ano.

Na sequência, aparece o Palmeiras com cinco jogos sem vitórias contra o Rubro-negro. O jejum palmeirense, no entanto, é mais longo: desde 2017, quando venceu por 2 a 0 no Brasileirão, o Alviverde não ganha do rival carioca. Desde então, são duas derrotas flamenguistas e três empates.

Por fim, o jejum mais curto do trio de ferro. O São Paulo não vence o Flamengo há três partidas. Porém, o Tricolor pode se gabar que não perde do Rubro-negro há cinco jogos. Nos últimos três jogos entre as equipes foram três empates. Antes disso, o time do Morumbi somou duas vitórias contra os cariocas.

Confira a invencibilidade rubro-negra contra o "trio de ferro"

Corinthians - seis jogos

JOGOS - CAMPEONATOS - DATAS

Corinthians 1 x 5 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 18 de outubro de 2020

Flamengo 4 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro - 11 de novembro de 2019

Corinthians 1 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 21 de julho de 2019

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil - 4 de junho de 2019

Corinthians 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil - 15 de maio de 2019

Corinthians 0 x 3 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 5 de outubro de 2018

Palmeiras - cinco jogos

JOGOS - CAMPEONATOS - DATAS

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 27 de setembro de 2020

Palmeiras 1 x 3 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 1 de dezembro de 2019

Flamengo 3 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 1 de setembro de 2019

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 27 de outubro de 2018

Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 13 de junho de 2018

São Paulo - três jogos

JOGOS - CAMPEONATOS - DATAS

Flamengo 0 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 28 de setembro de 2019

São Paulo 1 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 5 de maio de 2019

São Paulo 2 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 4 de novembro de 2018

O próximo duelo do Flamengo contra um time do trio de ferro será no dia 1º de novembro, quando o Rubro-negro recebe o São Paulo no Maracanã, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Contra o Santos, no entanto, a história é um pouco diferente. Embora tenha perdido para o Alvinegro da Vila Belmiro apenas uma vez nos últimos cinco jogos, o Santos conseguiu vencer o Flamengo no Brasileirão de 2019: 4 a 0 na última rodada. Neste ano, os times já se enfrentaram e o Rubro-negro venceu por 1 a 0.