Freiburg volta a sorrir graças a Petersen

O Freiburg ainda não havia vencido desde que a Bundesliga retornou, e sofreu muito com a visita de um Borussia Mönchengladbach de olho na Liga dos Campeões.

Cabia ao 'Gladbach liderar o jogo. Freiburg escolheu jogar na defensiva e, apesar de sofrerem, conseguiram se safar.

O 'Gladbach caiu durante o primeiro tempo de cara no muro defensivo de Freiburg, bem plantado, liderado por um Leinhart que foi imenso durante toda a partida.

O primeiro tempo foi claramente para a equipe visitante e grande parte do segundo também. Mas o trabalho defensivo de seu rival nos privou da melhor parte do futebol, o gol.

Ele aconteceu no meio do segundo tempo. O recém-chegado Nils Petersen cabeceou uma falta cobrada por Griffin, inalcançável para Sommer, colocando o Freiburg à frente em uma das poucas chances que teve até então.

O 'Gladbach reagiu e redobrou os esforços ofensivos, mas sem sucesso. E o pior é que, aos 68 minutos, uma de suas estrelas, Alassane Pléa, viu o segundo amarelo e o vermelho subsequente, deixando o seu time com um a menos.

Com o passar do tempo, o 'Gladbach foi se mostrando cada vez mais nervoso e agressivo. A raiva custou a expulsão também a um assistente do técnico Marco Rose, e o Freiburg se encontrava, quase sem intenção, com o jogo para ser jogado à vontade.

Mas ele não foi capaz de marcar o gol da sentença. Pior ainda, o 'Gladbach estava prestes a empatar o jogo, em seus ataques cada vez mais desesperados, mas o Freiburg não diminuiu sua intensidade defensiva, o que lhe valeu os três primeiros pontos desde o reinício (duas derrotas e dois empates até a partida).

Freiburg sonha com a Europa novamente, enquanto 'Gladbach complica um pouco a luta pela Liga dos Campeões com esse tropeço.