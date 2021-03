Frenkie de Jong é um dos jogadores com mais minutos na Europa

Depois de uma irregular primeira temporada na qual muitos duvidaram da sua qualidade, Frenkie de Jong deu um passo a frente no Barça e se transformou em uma peça fundamental no esquema de Ronald Koeman.

Na atual temporada já são seis gols e cinco assistências, enquanto na temporada passaram foram dois gols e três assistências. O holandês ganhou a confiança de Koeman e é um dos jogadores com mais minutos em campo não só do Barcelona, mas sim da Europa, como mostram os dados de BeSoccer Pro.

De Jong esteve em campo durante 3.246 minutos, superando os 3.240 minutos da campanha anterior. Sendo titular em 35 das 38 partidas até aqui.

Números que o colocam na quinta posição do ranking de jogadores com mais minutos entre as cinco grandes ligas da Europa (LaLiga Santander, Premier League, Ligue 1, Serie A e Bundesliga).

Em ordem decrescente, o 'top 10' de jogadores com mais minutos tem: Harry Maguire, Manchester United (3.555); Mike Maignan, Lille (3.330); Wan-Bissaka, Manchester United (3.311); Youri Tielemans, Leicester (3.266); Frenkie de Jong, Barcelona; (3.246); Remiro, Real Sociedad (3.240); Samir Handanovic, Inter (3.240); Bruno Fernandes, Manchester United (3.184); Giovanni di Lorenzo, Napoli (3.181); e Marcus Rashford, Manchester United (3.163).