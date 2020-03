Furacão insiste até derrotar Peñarol com gol de letra

O Athletico Paranaense teve dificuldades para superar o Peñarol na Arena da Baixada, mas conseguiu fazer a lição de casa empurrado por mais de 20 mil torcedores.

Atual campeão da Copa do Brasil, o time da casa teve as melhores oportunidades e acertou a trave em cabeçada de Thiago Heleno na melhor finalização do primeiro tempo.

Aos 12 minutos da segunda etapa, Erik perdeu mais uma boa chance de abrir o placar, mas o goleiro do Peñarol conseguiu evitar que a bola entrasse.

Cinco minutos depois, uma nova defesa evitou o gol brasileiro. A finalização ainda tocou no travessão antes de sair após cabeçada de Bissoli, atacante que viria a marcar aos 30 minutos.

E não foi qualquer gol, afinal não é sempre que se marca de letra. Nikão recebeu pela direita, driblou a marcação e cruzou para o companheiro mandar para dentro com muito estilo.

Assim como os demais brasileiros que entraram em campo na noite, o Athletico Paranaense somou seus primeiros três pontos e arrancou bem na Libertadores.

Amanhã (4), Jorge Wilstermann e Colo-Colo se enfrentam. Na próxima rodada, o Furacão visita o Colo-Colo em partida marcada para o próximo dia 11, quarta-feira, mesmo dia em que Peñarol e Jorge Wilstermann se encontram.