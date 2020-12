Futebol 1 - 0 Racismo

Ninguém aguenta mais o racismo! Essa é a mensagem que a partida entre PSG e Istanbul Basaksehir deixa para o mundo nessa terça-feira de Champions.

O futebol é o retrato da nossa sociedade, o esporte mais popular do mundo carrega nas suas raízes os nossos costumes, tanto positivos quanto negativos. O racismo, uma das maiores mazelas da nossa sociedade está presente nos estádios, assim como a homofobia, machismo e uma série de outros que comportamentos repugnantes que não podem mais ser tolerados. Evoluímos e não aceitamos mais isso.

Aqui nesse mesmo espaço, infelizmente, escrevemos semanalmente algumas notícias relacionadas ao racismo pelos campos de futebol de todo o mundo. E em grande parte esse racismo vem de alguns jogadores e até torcedores, mas o episódio de hoje em Paris, é diferente, é sem precedentes.

Mostra o racismo por parte de um membro da UEFA, o quarto árbitro romeno Sebastian Coltescu. É sem dúvidas, uma mancha irreparável para a instituição.

Na contramão do que vem acontecendo no mundo após a morte de George Floyd e das manisfestações que tomaram as ruas, campos de futebol, quadras e espaços comuns de todo o mundo, um caso de racismo paralisou um jogo da maior competição de clubes do planeta.

Em uma postura histórica e digna de aplausos os jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir deixaram o campo de jogo e voltaram aos vestiários.

O jogo parou aos 13 minutos, até então o PSG tomava as iniciativas da partida e até já tinha perdido um gol com Paredes, que desperdiçou uma bola rebatida na entrada da área turca.

Uma confusão se formou na beira do gramado e o árbitro expulsou um membro da comissão técnica do conjunto turco, o ex-jogador e auxiliar técnico Pierre Webo.

O quarto árbitro da partida, teria se referido a ele de forma racista, o que causou a revolta de absolutamente TODOS os presentes em campo.

Demba Ba, atacante reserva do time turco encarou o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu e disse: "Por que na hora de falar de um cara branco você diz 'esse cara', e na hora de falar de um cara negro você diz 'esse cara preto'?"

Jogadores das duas equipes mostraram união, tanto que Mbappé e Neymar disseram ao árbitro principal: "Se ele não sair, não vamos jogar".

Após muita confusão as duas equipes deixaram o campo. Houveram conversas com os capitães, treinadores, diretores, presidentes para buscar uma forma de retomar a partida.

A UEFA que adotou uma postura omissa durante as quase duas horas de paralisação até confirmou a retomada do jogo, mas os jogadores do Istanbul não quiseram voltar ao campo.

Assim, jogo será retomado amanhã às 18:55 (horário francês) a partid do minuto 14. Mas independente do resultado que aconteça nessa quarta-feira, o futebol saiu ganhando em se posicionar.