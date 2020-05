Futebol ainda não voltou, mas Jovic já está lesionado

Más notícias no Real Madrid. Embora a competição ainda não tenha retornado após a parada causada pela pandemia de coronavírus, a equipe apresenta seu primeiro desfalque.

Luka Jovic, de acordo com o relatório médico publicado pelo clube, enfrenta uma "fratura no osso calcâneo do pé direito" e seu retorno depente de sua evolução.

Tudo indica que o atacante de 22 anos se machucou em casa durante os treinamentos individuais enviados pela equipe técnica do clube para cada jogador.

"Após os testes realizados hoje em nosso jogador Luka Jovic pelo serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direito. Pendente de evolução", comunicou o clube.