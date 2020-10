Futebol argentino confirma volta para 30 de outubro

Depois de algumas semanas com competições continentais retomadas, os torneios argentinos também estão prestes a voltar. O dia 30 de outubro é a data escolhida para o recomeço, que ocorrerá sem a presença de público.

O goveno do país sul-americano permitiu, nessa quarta-feira, a volta do esporte, que foi interrompido em 16 de março. Em seguida, a Associação do Futebol Argentino já comunicou a novidade e repercutiu a decisão por meio do presidente Claudio Tapia.

“Todo o futebol está voltando”, disse o presidente da AFA. “Respeitamos as normas de saúde e, agora, temos a oportunidade de dizer que o futebol pode ser jogado novamente”, acrescentou Tapia.

No próximo dia 30, a primeira divisão será retomada. Uma semana depois, começa a segunda divisão. A terceira, a quarta e o futebol feminino têm retorno previsto para 23 de novembro. A quinta divisão, por sua vez, volta em 6 de dezembro.

Nessa sexta-feira, haverá um sorteio da nova competição, com formato provisório para se adaptar ao calendário. Será uma copa com seis grupos de quatro times. A competição definirá vaga para a Libertadores de 2021.

A Argentina, que teve um lockdown rígido, soma 932 mil pessoas infectadas, sendo o quinto país com mais casos confirmados de Covid-19. Quase 25 mil pessoas moreram em decorrência da doença.