Futebol bielorrusso suspira por Messi e Cristiano

Tudo começou como uma brincadeira do Hleb, jogador que aproveitou a visibilidade momentânea da Liga da Bielorrússia no final de março e convidou Messi e Cristiano a jogar durante o intervalo. Uma piada que pegou entre os torcedores no país.

No jogo entre Slavia Mozyr e BATE Borisov, na ida das semifinais da Copa da Bielorrússia, uma bandeira curiosa foi vista nas arquibancadas, destinada precisamente aos dois maiores jogadores de futebol do momento.

Escrito em inglês simples, o torcedor refletia o desejo de Hleb. "Ronaldo e Messi, sem Juve ou Barça, sejam bem-vindos a Slavia Mozyr", dizia o cartaz.

Um cartaz que, em circunstâncias normais, passaria despercebido, mas que, devido ao foco da mídia no campeonato da Bielorrússia, o único na Europa em jogo, cruzou fronteiras.